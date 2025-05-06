استدرجه لمنزل مجهور.. ضبط مبلط اعتدى جنسيًا على طفل في المنيا



المنيا- جمال محمد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغه شمالي محافظة المنيا، القبض على مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل بعد استدراجه داخل أحد المنازل المهجورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغا من أسرة طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يفيد بقيام عامل بلاط "مبلط" بالاعتداء الجنسي على ابنهم الصغير الذي كان يعمل معه، بعد أن استدرجه داخل منزل تحت الانشاء.

وتبين أن الطفل قام بذكر ما حدث له إلى والديه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تفريغ كاميرات المنطقة، ومناقشة الشهود بالمنطقة المذكورة، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل.