للتأكد من سلامة عقلها.. تأجيل محاكمة سيدة فى جنوب سيناء متهمة بقتل حماتها وحرقها

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، فى جلستها المنعقدة اليوم فى مدينة الطور، بتأجيل محاكمة سيدة، قتلت والدة زوجها وأشعلت النيران بها، إلى جلسة الدور الثاني من شهر يوليو مع إيداعها بمستشفى العباسية للتأكد من سلامة قواها العقلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور شادى حسونه، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت الجهات الأمنية بمدينة رأس سدر بوجود حريق فى إحدى الشاليهات بالقرى السياحية.

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال الشالية ووجود جثة متفحمة لسيدة تدعى "هدى .م. ح. ق."73 عامًا ومقيمة حدائق القبة، وإصابة زوجة ابنها وتدعى "حنان . م. م.أ.ب" 51 عاما، وتعمل مديرية إدارة الخدمات التربوية بإدارة حدائق القبة التعليمية، باختناق نتيجة الحريق .

وجرى نقل الجثة والمصابة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى رأس سدر المركزى.

وأكدت التحريات الأولية، وجود شبهة جنائية بالواقعة، وبسؤال نجل المجنى عليها، أفاد بأنه كان مع ابنته بمدينة رأس سدر لشراء بعض المتطلبات وفوجئ باتصال تليفونى يفيد بأن الشاليه الخاص به احترق، ووفاة والدته وإصابة زوجته باختناق ولم يتهم أحد.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، ودلت تحريات البحث على أن زوجة الابن هي من ارتكبت تلك الجريمة لحدوث مشاجرة بينها وبين حماتها، مما أدى إلى قيام المجنى عليها بسب المتهمة وإهانتها، فاستغلت المتهمة تواجدها بمفردها معها، وأحضرت ايشارب ولفته حول عنق المجني عليها وضغطت بيدها حول عنقها، ولم تتركها إلا بعد أن فاضت روحها، وهداها تفكيرها الشيطاني لإخفاء معالم الجريمة فأحضرت بطانتين ووضعتهما فوق المجنى عليها، واحضرت فوطة وأشعلت فيها النيران، التي التهمت الشاليه بالكامل.

واستكملت المتهمة مخطط إخفاء معالم الجريمة، بأن صعدت إلى الطابق العلوي، وتظاهرات بأن الحادث قضاء وقدر، وأنها تعانى من حالة اختناق حالت بينها وبين مساعدة المجني عليها.

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث، انهارت و اعترفت تفصيليا بالواقعة، معللة بأن حماتها دائمة التعدي عليها بالألفاظ والسب وأن زوجها دائما السفر إلى الكويت، كونه يعمل مدرس لغة عربية وتركها مع ابنها بصحبة والدته، التي تتعدى دائما عليها، والتدخل فى حياتها الشخصية، موضحة أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما عقب خروج زوجها مع ابنها لشراء بعض المستلزمات المنزلية، إلا أن حماتها سبتها وأهانتها فاستغلت الفرصة ونفذت جريمتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 313 جنح رأس سدر لسنة 2025، وبالعرض على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام براس سدر حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وصرحت بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها .

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وحاول محامى المتهمة إبعاد التهمة عن المتهمة، معللين أنها تعانى من اضطرابات نفسية بسبب سوء معاملة حماتها لها، وسفر زوجها المتكرر إلى دولة الكويت، حيث انه يعمل مدرس لغة عربية، وطالبوا بحالتها إلى مستشفى العباسية للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية.

فقررت محكمة جنايات جنوب سيناء تأجيل القضية إلى جلسة الدور الثاني من شهر يوليو المقبل، مع إيداع المتهمة مستشفى العباسية، وإعداد تقرير عن مدى سلامة قواها العقلية من عدمه.