الحرارة 21.. طقس مستقر على شواطئ الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسًا مشمسًا تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية في وجود فرص لهطول الأمطار على السواحل الشمالية ومعظم محافظات الجمهورية.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 21 للعظمى و18 للصغرى، وسرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 66% على أحياء الإسكندرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار أمواج البحر المتوسط بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي، منوهة أن نسب الإقبال لا تزال ضعيفة.

ودعت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، التوجه للشواطئ والاستمتاع بالأجواء المميزة والطقس البارد قبل الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

وشددت إدارة السياحة والمصايف على رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات وإتباع ألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم وتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.