اندلاع حريق في فرن مخبوزات أفرنجي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في فرن مخبوزات أفرنجي "فينو" بمدينة سوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها قبل امتدادها، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في مخبز أفرنجي "فرن فينو" دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بمدخنة مخبز "أفرنجي" كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من ثلاثة طوابق وامتد لغرفة بالطابق الثاني بذات المساحة مخصصة لتشوين الدقيق وأكياس بلاستيكية للتعبئة ملك المدعو محمد ر ع 29 عامًا عامل.

وجرى السيطرة علي الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق عدد من الطاولات الخشبية، وكمية من مخلفات أكياس التعبئة.

وأفاد المالك المذكور بمضمون ما تقدم، وأضاف أن سبب الحريق ارتفاع درجة الحرارة بالمكان وتراكم الزيوت بالمدخنة، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.