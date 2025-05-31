20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى اللواء أ. ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية بدير مارمينا الأثري غربي الإسكندرية.

استهدفت الجولة متابعة مستجدات أعمال الترميم والتطوير بالمنطقة، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية في الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وأكد رئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، أهمية منطقة مارمينا الأثرية باعتبارها أحد المواقع المصرية السبع المصنفة على قائمة مواقع التراث العالمي، لما تتميز به من أهمية حضارية ومقومات أثرية عظيمة بجانب قدسيتها الدينية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أن هذه الزيارة تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، والتغلب على أية تحديات في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تضع صون التراث القومي على رأس أولوياتها، لما له من دور محوري في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية لمصر.

وأوضح أن دير مارمينا يُمثل محطة رئيسية على خريطة السياحة الدينية والتاريخية القبطية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارات السياحة والآثار والري، والجهات المعنية كافة، لتوفير البنية التحتية اللازمة، من طرق ومرافق وخدمات.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة عالمية للسياحة الثقافية والدينية، بما يسهم في تنشيط الاستثمار في قطاع السياحة وتعزيز جهود التنمية المستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من المواقع الأثرية ذات القيمة الاستثنائية.

شهد اللقاء عرض عن الحقب الزمنية التي مرت بها المدينة الأثرية مارمينا ومراحل تطويرها ومراحل الاندثار حتى الاكتشاف من قبل القمص تداوس أفامينا منسق العلاقات بين وزارة السياحة والأثار

جاء ذلك بحضور كل من اللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد أبي زيد، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار الصندوق السيادي، والعميد حسنى رضوان، مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبدالله عيسي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحمد فاروق، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.