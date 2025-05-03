حريق هائل يلتهم مخزن أدوات منزلية في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في منزل مكون من 5 طوابق، بمدينة إهناسيا غربي بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل يمتلكه المواطن "محمد.ق.ت"، بمدينة إهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على مخزن أدوات بلاستيكية ومنزلية بالطابق الأول، وامتدت النيران إلى الطابق الثاني، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.