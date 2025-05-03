7 مصابين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي على الطريق الزراعي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (9731 ن ط ل )، بسيارة ملاكي رقم تحمل أرقام (6291 ن س ل)، بسبب السرعة الزائدة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص، مقيمون جميعا بمركز ملوي، بجروح وكسور متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.