"الجيران وقعوا في بعض".. معركة بالأسلحة النارية تنتهي بمقتل عامل في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل عامل في العشرينات من عمره متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بقرية تابعة لمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة المراغة، ووجود متوفى نتيجة الحادث.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرفين من أبناء ذات القرية، الطرف الأول ضم كلًا من: يحيى م. أ. (26 عامًا – عامل بمصنع حلويات) الذي أصيب بطلق ناري أسفل البطن وتوفي عقب نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بالإضافة إلى عدد من أقاربه، أما الطرف الثاني فضم عددًا من المزارعين وأقاربهم، وتم تحديد هوياتهم بالكامل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزة كل من الطرفين على أسلحة نارية استخدمت خلال الواقعة، وتبادل الجانبان الاتهامات بالسب والضرب وإطلاق الأعيرة النارية، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

واتهم شقيق المتوفى المدعو محمود (39 عامًا – حاصل على بكالوريوس)، أحد أفراد الطرف الأول بالتسبب في مقتل شقيقه بطريق الخطأ، أثناء إطلاقه أعيرة نارية من سلاح ناري بحوزته خلال المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.