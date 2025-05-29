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السيطرة على حريق في مخزن خشب بطوخ (صور)

07:22 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق في مخزن خشب بطوخ
  • عرض 7 صورة
    حريق في مخزن خشب بطوخ
  • عرض 7 صورة
    حريق في مخزن خشب بطوخ
  • عرض 7 صورة
    حريق في مخزن خشب بطوخ
  • عرض 7 صورة
    حريق في مخزن خشب بطوخ
  • عرض 7 صورة
    حريق في مخزن خشب بطوخ
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية في مركز طوخ من السيطرة على حريق نشب في مخزن خشب بجوار محطة بنزين العمار.

فور تلقي البلاغ، جرى إخطار مركز شرطة طوخ، كما تم إخطار وحدة الحماية المدنية التي دفعت بـ 4 سيارات إطفاء من (طوخ – بلتان – العمار – كفر منصور) للسيطرة على النيران.

جرى التنسيق مع طوارئ الغاز بطوخ، حيث تبين عدم وجود خطوط غاز تمر بالمنطقة محل الواقعة.

وبناءً على توجيهات المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، تم توجيه لودر من الوحدة المحلية بالعمار الكبرى إلى موقع الحادث للمساهمة في عمليات السيطرة والإخماد.

وتبين من المعاينة الأولية أن مخزن الخشب مملوك للمواطن أسامة سعيد محمد رضوان، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لمعرفة أسباب الحريق.

ونجحت جهود الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما لا تزال عمليات التبريد جارية لضمان عدم تجدد الاشتعال.

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حريق في مخزن خشب بطوخ قوات الحماية المدنية بمركز طوخ السيطرة على حريق في مخزن محافظة القليوبية
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