مصرع طفل سقط من بئر أسانسير بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من بئر أسانسير، في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ، بمصرع شاب سقط من بئر أسانسير.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط طفل يدعى "يوسف ع" 14 عاما في بئر أسانسير مما أسفر فر عن وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.