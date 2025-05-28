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مصرع طفلين سقطا في بئر على طريق "بلبيس - العاشر" بالشرقية

06:30 م الأربعاء 28 مايو 2025

مصرع طفلين سقطا في بئر أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي طفلان مصرعهما جراء سقوطهما في بئر مياه على طريق "بلبيس -العاشر من رمضان" أمام مدخل رمسيس بمحافظة الشرقية، فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج الجثامين.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى مصرع شخصين جراء سقوطهما في بئر مياه على طريق "بلبيس -العاشر من رمضان"، وانتقلت قوات أمنية إلى موقع البلاغ أثناء عملهما.

وتبين مصرع: أحمد إبراهيم حمدي 12 سنة، ومصطفى رجب البنا 15 سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسبابها وكشف تفاصيلها، قبل إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثامين للأهالي.

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مصرع طفلين سقطا في بئر قوات الحماية المدنية بئر على طريق بلبيس العاشر
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