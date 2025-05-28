محافظ الشرقية: الدولة عازمة على استرداد حقها ولن تسمح بعودة التعديات

الشرقية - ياسمين عزت:



تواصل محافظة الشرقية جهودها المكثفة في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبتها.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار الحملات المنفذة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشيرًا إلى أن اليوم الثالث عشر من الحملة أسفر عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 4028 مترًا مربعًا من المباني، إلى جانب 7 حالات تعد على أراضٍ زراعية بمساحة 7 قراريط و19 سهمًا بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة المختصة قامت بقطع المرافق العامة عن المباني المخالفة المقامة على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

وشدد الأشموني على أن الدولة عازمة على استرداد حقها، ولن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، موضحًا أن حملات الإزالة مستمرة بكل حزم في إطار تطبيق القانون والتصدي للبناء العشوائي.