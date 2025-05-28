تعليم الإسماعيلية تستعد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

الإسماعيلية –أميرة يوسف:

تنطلق صباح غد الخميس، الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي 12,779 طالبًا وطالبة امتحاناتهم داخل 49 لجنة موزعة على نطاق الإدارات التعليمية الثماني بالمحافظة، وذلك بواقع 22 لجنة للتعليم الصناعي، و15 لجنة للتعليم الزراعي، و11 لجنة للتعليم التجاري، بالإضافة إلى لجنة واحدة للتعليم الفندقي.

وفي هذا السياق، صرّح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بأن جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات قد اكتملت، مؤكدًا على جاهزية المدارس واللجان لاستقبال الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات المركزية للامتحانات الفنية بديوان عام المديرية، برئاسة المهندس محمد سعيد، مدير عام التعليم الفني، حيث شدد على ضرورة المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، والتزام الجميع بتعليمات الإدارة العامة للامتحانات، وتوجيهات السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وأشار موسى إلى أنه تم تجهيز 39 استراحة للملاحظين والمراقبين، وتم تزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة، بما يليق بمكانة المعلم، مؤكدًا على أهمية الالتزام بضوابط الانضباط داخل اللجان، ومنع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة رقمية سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف أن التنسيق تم بشكل كامل مع الجهات المعنية – من صحة، وإسعاف، وتأمين صحي، وكهرباء، ومياه، وأمن، وحماية مدنية – لضمان انسيابية العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مراكز توزيع الكراسات الامتحانية، والسيارات الخاصة بنقلها، وتأمينها وفق الاشتراطات المعتمدة، بالإضافة إلى التأكيد على وجود حجرات عزل داخل كل لجنة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد الطبي المستمر لمواجهة أي حالات طارئة.

وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية كانت قد انطلقت فعليًا منذ 22 مايو الجاري بالاختبارات العملية والمعملية، ويتم متابعتها بشكل مستمر من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي ترتبط مباشرة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الامتحانات العملية والمعملية ستُستكمل خلال الفترة من 18 يونيو حتى 23 يونيو 2025.