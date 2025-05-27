الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تواصل استعادة ثقة الملاحة العالمية

الإسماعيلية - أميرة يوسف

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجيًا للإبحار عبر قناة السويس، وذلك بعد فترة من التوترات الإقليمية التي أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في الممر الملاحي العالمي الأهم.

وأوضح ربيع، أن الأزمة الأمنية الأخيرة دفعت العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مدة الرحلات وتكاليفها، وانعكست سلبًا على معدلات التضخم العالمي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن قناة السويس تفاعلت سريعًا مع الأزمة من خلال فتح خطوط اتصال مباشرة مع الشركات الملاحية العالمية، والاستماع إلى مقترحاتها، والعمل على تقييم خطط الإبحار بما يسمح بالعودة التدريجية للملاحة.

كما أعلنت الهيئة عن تقديم حوافز وتخفيضات تصل إلى 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن، ولمدة ثلاثة أشهر، دعمًا لقطاع النقل البحري وتشجيعًا للعودة إلى القناة.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تظل الخيار الأفضل والأكثر كفاءة مقارنة بغيرها من الطرق البحرية، حيث توفر الوقت والتكاليف والخدمات اللوجستية التي لا تتوافر في بدائلها.

وأكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي بما يعزز من معدلات الأمان وزيادة الطاقة الاستيعابية. كما تعمل الهيئة على تنويع مصادر دخلها من خلال تقديم خدمات بحرية جديدة تشمل: الإنقاذ والإسعاف البحري، مكافحة التلوث، صيانة السفن، وتبديل الأطقم البحرية.

وأوضح أيضًا أن الهيئة أطلقت مؤخرًا خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة، ضمن جهودها في الحفاظ على البيئة البحرية.

شدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تمضي بخطى ثابتة نحو توطين الصناعات البحرية من خلال شراكات وطنية، أبرزها “مصنع مصر لبناء القاطرات”، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.