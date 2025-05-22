محافظ المنيا يُكرم عددًا من العاملين بالديوان العام لبلوغهم سن المعاش

المنيا- جمال محمد:

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من العاملين بديوان عام المحافظة، ممن بلغوا سن التقاعد، وذلك خلال احتفالية نُظمت تحت عنوان “يوم الوفاء والعرفان”، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة المكرمين وأسرهم.

وفي كلمته، عبّر محافظ المنيا عن عميق شكره وتقديره للعاملين الذين أنهوا سنوات خدمتهم بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكداً أن هذا التكريم هو تعبير بسيط عن الامتنان لما قدموه من جهد وعطاء خلال فترة عملهم.

وقال المحافظ: “نؤمن أن التقدير الحقيقي هو في استمرار الدعم والرعاية، ولهذا نؤكد التزامنا بتوفير كافة سبل الرعاية للمكرمين وأسرهم، تقديرًا لما قدموه من إخلاص في خدمة الوطن.”

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، أن قيمة العمل لا تُقاس فقط بما يُنجز، بل تنبع من عقيدة داخلية راسخة تقوم على الدافع الذاتي، مضيفًا أن ما قدمه المكرمون طيلة سنوات عملهم يعكس هذه العقيدة التي بُنيت على الانتماء والإخلاص والمسؤولية.

وفي كلمته، توجه اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام، بخالص الشكر للسيد المحافظ على هذه البادرة الكريمة، قائلاً: “إن هذا التكريم يعكس تقدير القيادة التنفيذية لأبناء الجهاز الإداري الذين أمضوا حياتهم في خدمة المحافظة، ويؤكد أن الوفاء ليس فقط كلمة، بل ممارسة فعلية تجاه من قدموا بإخلاص طوال سنوات خدمتهم.”

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للمكرمين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، وامتنان من الحضور الذين ثمّنوا هذه اللفتة الطيبة من المحافظة تجاه العاملين المتقاعدين .









