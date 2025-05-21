مع اقتراب الإجازة.. 5 أماكن مجانية تقدم أنشطة مميزة لطفلك بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

مع اقتراب إجازة آخر العام الدراسي، تبحث الأسر عن أماكن تستطيع شغل أوقات الفراغ لدى أبنائهم في الصيف، بما يعود عليهم بالفائدة في تكوين شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية المختلفة.

من خلال السطور التالية نعرض لأهم الأماكن التي تقدم فرصًا متنوعة ومجانية للأطفال داخل محافظة البحيرة.

مركز الإبداع الفني:

مركز تابع لمديرية الثقافة، ويقدم ورش عمل وتدريبات مجانية، في مجالات متنوعة.يمكن للطفل حضور ورش مسرحية، وأعمال يدوية، وندوات ثقافية، ومسرح أطفال، وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المركز خلال الإجازة.

مكتبة مصر العامة:

الفرع الرئيسي بدمنهور ويتبعها فرعين في كفر الدوار والدلنجات، وبخلاف الدور التقليدي للمكتبة في المطالعة فهي تنظم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية، وورش العمل وذلك بقاعة نادي الطفل.

قصر ثقافة الطفل:

تابع لقصر ثقافة دمنهور، ويقدم العديد من الورش والتدريبات في مجالات متنوعة كالغناء والفن المسرحي والرسم، ويوجد أيضًا نادي للعلوم.

مركز تنمية القدرات الصحفية:

مركز تابع لتوجيه الإعلام التربوي، بمديرية التربية والتعليم، وبقدم ورش متنوعة تتعلق بالفنون الصحفية والإعلامية المختلفة لتنمية قدرات النشء ومهاراتهم في المجال الإعلامي.

مركز الموهوبين:

مركز تابع لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالبحيرة، ويعمل على اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم، ويقدم ورش عمل في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.