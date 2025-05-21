إعلان

مع اقتراب الإجازة.. 5 أماكن مجانية تقدم أنشطة مميزة لطفلك بالبحيرة

12:03 م الأربعاء 21 مايو 2025

أنشطة مميزة لطفلك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

مع اقتراب إجازة آخر العام الدراسي، تبحث الأسر عن أماكن تستطيع شغل أوقات الفراغ لدى أبنائهم في الصيف، بما يعود عليهم بالفائدة في تكوين شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية المختلفة.

من خلال السطور التالية نعرض لأهم الأماكن التي تقدم فرصًا متنوعة ومجانية للأطفال داخل محافظة البحيرة.

مركز الإبداع الفني:

مركز تابع لمديرية الثقافة، ويقدم ورش عمل وتدريبات مجانية، في مجالات متنوعة.يمكن للطفل حضور ورش مسرحية، وأعمال يدوية، وندوات ثقافية، ومسرح أطفال، وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المركز خلال الإجازة.

مكتبة مصر العامة:

الفرع الرئيسي بدمنهور ويتبعها فرعين في كفر الدوار والدلنجات، وبخلاف الدور التقليدي للمكتبة في المطالعة فهي تنظم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية، وورش العمل وذلك بقاعة نادي الطفل.

قصر ثقافة الطفل:

تابع لقصر ثقافة دمنهور، ويقدم العديد من الورش والتدريبات في مجالات متنوعة كالغناء والفن المسرحي والرسم، ويوجد أيضًا نادي للعلوم.

مركز تنمية القدرات الصحفية:

مركز تابع لتوجيه الإعلام التربوي، بمديرية التربية والتعليم، وبقدم ورش متنوعة تتعلق بالفنون الصحفية والإعلامية المختلفة لتنمية قدرات النشء ومهاراتهم في المجال الإعلامي.

مركز الموهوبين:

مركز تابع لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالبحيرة، ويعمل على اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم، ويقدم ورش عمل في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انشطة الاطفال البحيرة إجازة آخر العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد