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وفاة طفلين توأم في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة

06:37 م الثلاثاء 20 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وفاء طفلين في حادث سيارة بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    وفاء طفلين في حادث سيارة بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    وفاء طفلين في حادث سيارة بالبحيرة
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البحيرة – أحمد نصرة:

لقي طفلان توءم مصرعهما وأُصيب والدهما، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة النوبارية، قرب قرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وبحسب مصادر أمنية، تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي يقودها المواطن شعبان عبد الموجود النجار (35 عامًا). وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلين "أحمد" و"محمد" – ويبلغان من العمر عامين – فيما نُقل جثماناهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، بينما أُصيب والدهما قائد السيارة بجروح، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية له.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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البحيرة حادث سيارة وفاء طفلين
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