جراحة دقيقة تنقذ فتاة من شلل رباعي بمستشفى المنصورة الدولي

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، في إنقاذ فتاة من الإصابة بالشلل الرباعي بعد تعرضها لحادث سير وصلت على إثره في حالة حرجة، بسبب في كسر في الفقرتين العنقيتين الأولى والثانية مع ضغط شديد على النخاع الشوكي، مما تسبب في آلام شديدة وضعف بالأطراف الأربعة.

وقال بيان صادر عن المستشفى، إن الفتاة "م.ا" تبلغ من العمر 17 عاما، وصلت محولة من إحدى المستشفيات وجرى تجهيز الحالة لإجراء عملية دقيقة لتثبيت الفقرتين الأولى والثانية باستخدام شرائح ومسامير وتمت العملية بنجاح وشهدت المريضة تحسنا ملحوظا بعد العملية.

من جانبه قدم الدكتور أحمد النقيب ، مدير مستشفى المنصورة الدولي، الشكر والتقدير للفريق الطبي برئاسة الدكتور إسلام أبو زيد، استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتورة عبد الغني ناصر، أخصائي جراحة المخ والأعصاب،والدكتور محمد نبيل، طبيب جراحة المخ والأعصاب، والدكتور نشأت فتحي، استشاري ورئيس قسم التخدير وفريق التمريض المشارك في إجراء الجراحة.