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نفوق 10 آلاف دجاجة.. 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالفيوم- صور

01:44 ص الثلاثاء 20 مايو 2025
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    حريق بمزرعة داوجن
  • عرض 6 صورة
    حريق بمزرعة داوجن
  • عرض 6 صورة
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  • عرض 6 صورة
    حريق بمزرعة داوجن
  • عرض 6 صورة
    حريق بمزرعة داوجن
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الفيوم ـ حسين فتحي:

أنهى حريق هائل شب بإحدى مزارع الدواجن على محتوياتها بقرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد زيدان مأمور قسم شرطة مركز طامية، يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن.

على الفور انتقلت 7 سيارات إسعاف تابعة للإدارة الحماية المدنية لموقع الحريق، إذ تم إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

كشف مصدر أمني، أن الحريق قضى على حوالى 10 آلاف دجاجة كانوا داخل المزرعة التي تبلغ مساحتها ألف متر.

كشفت المعاينة المبدئية لرجال المعمل الجنائي، أن سبب الحريق يرجع لماس كهربائي من إحدى الوصلات الداخلية، وأخطرت نيابة مركز طامية لتتولى التحقيق.

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