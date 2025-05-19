إعلان

قرار حاسم في بورسعيد.. غرامة 5000 جنيه ومصادرة للمواشي بالشوارع

04:01 م الإثنين 19 مايو 2025

اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار الدواب - المواشي - بشوارع المحافظة، وتحقيق المظهر الحضاري بها، وذلك عقب شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار المواشي بأحياء بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه تتضمن الإجراءات توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أصحاب المواشي عند ضبطها من الشوارع، وعند تكرار المخالفة سيتم فرض غرامة مالية ومصادرة الماشية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل فرض النظام والأمان بمدينة بورسعيد ومواجهة السلوكيات الفردية السلبية التي تؤثر على المشهد البيئي بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محب حبشي محافظ بورسعيد انتشار المواشي محافظة بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا حدث في سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم
-50.. لماذا قفز الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم؟
كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية