قرار حاسم في بورسعيد.. غرامة 5000 جنيه ومصادرة للمواشي بالشوارع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار الدواب - المواشي - بشوارع المحافظة، وتحقيق المظهر الحضاري بها، وذلك عقب شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار المواشي بأحياء بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه تتضمن الإجراءات توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أصحاب المواشي عند ضبطها من الشوارع، وعند تكرار المخالفة سيتم فرض غرامة مالية ومصادرة الماشية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل فرض النظام والأمان بمدينة بورسعيد ومواجهة السلوكيات الفردية السلبية التي تؤثر على المشهد البيئي بالمحافظة.