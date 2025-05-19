بيان رسمي.. بورسعيد في أبريل 656 مولودًا جديدًا مقابل 417 حالة وفاة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن إنجازات الإدارة الوقائية وأعمال التطعيمات والترصد الوبائي ومكاتب الصحة بمحافظة بورسعيد خلال شهر أبريل.

وأشارت، في بيان لها، إلى تسجيل 656 حالة ميلاد جديدة على مستوى المحافظة، مقابل تسجيل 417 حالة وفاة، مع إصدار شهادات الوفاة الرسمية في مواعيدها القانونية، والمتابعة المستمرة لحالات المواليد.

وكشفت عن تطعيم 5569 طفلا بالتطعيمات المدرجة ضمن البرنامج الموسّع للتطعيمات، شاملة تطعيمات: (الدرن – شلل الأطفال – الثلاثي – الالتهاب الكبدي B – الحصبة – الحصبة الألمانية – النكاف)، و متابعة 1705 حالات ترصد وبائي لرصد الأمراض المعدية والتأكد من التبليغ الفوري لحالات الاشتباه، ومتابعة 100% من البلاغات الوبائية خلال أقل من 24 ساعة من التبليغ، وتفعيل الاستجابة السريعة عبر فرق الترصد.

وأوضحت أنه لم يتم رصد حالات تفشّي وبائي خلال الشهر، مما يعكس كفاءة منظومة الإنذار المبكر والاحتواء السريع، لافتة أنه تعكس هذه المؤشرات الاجتهاد في العمل الميداني والدور الحيوي لفرق التطعيم والترصد في حماية المجتمع، ضمن استراتيجية وزارة الصحة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، موجهة الشكر والتقدير لكل الفرق الطبية والإدارية العاملة في مجال التطعيمات والترصد ومكاتب الصحة على جهودهم المتواصلة لضمان مجتمع آمن وخالٍ من الأوبئة.