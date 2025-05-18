وكيل تعليم أسيوط يتفقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ويشيد بانضباط المدارس

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، للمواد غير المضافة للمجموع، بمختلف مراحل النقل (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية)، وذلك بعدد من مدارس إدارة الفتح التعليمية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من محمد إسماعيل النمر، مدير عام التعليم، وأحمد عبده، مدير عام الإدارة، وصلاح عبد الباسط، وكيل الإدارة، حيث شملت الجولة مدارس: الشهيد صلاح حسن عبدالعال بالقصر الابتدائية، القصر الإعدادية المشتركة، الشيخ لافي الثانوية المشتركة، الجندي محمد محمود مبارك الإعدادية المشتركة بعرب مطير، ومدرسة النهضة الرسمية للغات بعرب مطير.

وأشاد دسوقي، خلال جولته بانضباط العاملين داخل المدارس، مثمنًا الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الدراسة أو الامتحانات.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتقييمات الصفية، مع التأكيد على استمرار أعمال الصيانة والتشجير، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة.