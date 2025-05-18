حريق يلتهم 150 نخلة و9 ماكينات ري بقرية العضايمة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:



شب حريق هائل في كرم نخيل بعزبة علي بدر التابعة لحاجر العضايمة بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بسبب حرارة الجو، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً للنجدة بنشوب حريق هائل في أشجار النخيل بمركز إسنا وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن التهام أكثر من 150 نخلة و 9 ماكينات لري للأراضي الزراعية تقدر تكلفتها بـ 2 مليون جنيه، وانتقل ضباط وحدة مباحث إسنا إلى موقع الحريق للوقوف على أسبابه، فيما دلت المعلومات الأولية أن الحريق وقع بسبب ارتفاع حرارة الجو.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.