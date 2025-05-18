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خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات

12:45 م الأحد 18 مايو 2025

قطع الكهرباء - أرشيفية

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الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربي لمدة 3 ساعات عن أجزاء بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك لإجراء أعمال صيانة الثلاثاء المقبل 20 مايو.

وقال بيان شركة الكهرباء، إنه من المقرر أن يتم فصل التيار اعتبارا من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحا عن بعض مناطق من مدينة طلخا لإجراء بعض أعمال الصيانة بلوحة توزيع كهرباء طلخا بشارع فريدة حسان.

وحدد البيان المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها وهي:"منطقة الكنيسة واللاسلكي وحوض الحرم، ومجمع المدارس والبحر الأعظم، ونوادي طلخا، والمحكمة، ومدينة ناصر مرورا بالتجديف وفريدة حسان، وتقسيم بهاء الشربيني، وشارع الجمهورية ومكسيم بمنطقة صلاح سالم، ومركز طلخا والمستشفى حتى الشهر العقاري، ومنطقة الجزيرة والبازات، وصلاح الدين ومنطقة السوق التحتاني حتى التعبئة وقرية ميت عنتر من ناحية الموقف".

قطع الكهرباء

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