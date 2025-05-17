النار طالت أشجار النخيل.. إخماد حريق مخلفات في أرض فضاء بريف السويس - صور

السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية على حريق مخلفات زراعية وهيش في أرض فضاء وسط المنازل بالقطاع الريفي في السويس، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بلاغا من الأهالي بحي الجناين يفيد نشوب حريق في هيش ومخلفات بشارع سكة البنا بحي الجناين.

ووجه مدير إدارة الحماية المدنية خمس سيارات من نقاط الإطفاء بينها سيارة خزان 35 طنا.

ونجحت جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل، حيث طالت النيران بضع نخلات أمام بيوت الأهالي.

وأفادت المعاينة المبدئية، أن الحريق بدأ في هيشة ومخلفات بأرض فضاء تتوسط المنازل والأراضي الزراعية، وأدى نشاط الرياح إلى امتداد ألسنة النيران في المخلفات بشكل سريع حتى طالت نخيل أمام المنازل.

وكادت النيران أن تصل للمنازل لولا جهود رجال الإطفاء في محاصرة النيران بالتوازي مع أعمال تبريد النخيل المحترق حتى جرى السيطرة بشكل تام على الحريق.