العثور على جثة مجهولة الهوية طافية على مياه نهر النيل فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، على جثة شخص مجهول الهوية طافية على مياه نهر النيل، مركز نقادة.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بالعثور على شخص طافية على سطح مياه نهر النيل في دائرة البندر بنقادة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية غير محدد نوعه طافية على مياه سطح نهر النيل، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.