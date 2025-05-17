ارتفاع الحالات لـ 46.. ننشر أسماء الطالبات المصابات بإغماء في تربية رياضية جامعة طنطا

الغربية- مروة شاهين:



ارتفع عدد الطالبات المصابات بحالات إغماء داخل كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا اليوم السبت، أثناء أداء امتحان ألعاب القوى للفرقة الأولى إلى 46 حالة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وكشف مصدر طبي أن أسماء الطالبات كالتالي: جنا السيد فايز 19 عاما، جنة إبراهيم الدويني 19 عاما، حبيبة شعبان عبدالوهاب 20 عاما، أماني محمد عز 19 عاما، ميرة ماجد مظهر 19 عاما، مصابات بإغماء نتيجة تعرضهن إحالة هبوط.

وأصيبت كل من: "رحاب محمد أبو عنزة 19 عاما، خلود حسن الشيمى 19 عاما، بسملة صلاح 19 عاما، بسمة سامح 19 عاما، بسنت عرفة 19 عاما، إيمان أحمد شعبان 19 عاما، ونهاد هانى قنديل 19 عاما، حبيبة أحمد عثمان 19 عاما، هند وليد عبدالرحمن 19 عاما".

وأصيب كل من: "إيمان عطية أحمد 19 عاما، روان أسامة داوود 19 عاما، إيمان علاء جاد 19 عاما، دينا عبد الحميد الفقي 19 عاما، الوان سامى السعدنى 19 عاما، شهد حسن إبراهيم 19 عاما، شيرين إكرامى شلبي 19 عاما، آية أحمد فخر 19 عاماً، تقى شريف على جابر 19 عاما، كوثر نادر دغيم 19 عاما، ندى عصام الشرقاوي 19 عاما، روان إيهاب الفقى 19 عاما، ملك تامر رجب 19 عاما، ملك مجدي قنديل 19 عاما، حنين سامح الشباسي 19 عاما، نيرة السيد محمد 19 عاما".

ومن بين المصابات كل من: حنان أحمد سليمان 19 عاما، حنين محمد البرنس 19 عاما، مياده هلال معروف 19 عاما، شروق شوقى الشربى 19 عاماً، علياء عزت طلب 19 عاما، حبيبه محمد منصور 19 عاما، ناهد محمد حسين 19 عاما، شهد بكر جاد 19 عاما، سارة إبراهيم الفخرانى 19 عاما، شيرين علي الطنطاوي 19 عاما، منة صالح الشاذلى 19 عاماً، مى محمد الحلوانى 19 عاما، شيرين الصاوي على 19 عاما، داليا جمال عبدالعليم 19 عاما، رنا حاتم الرهوان 19 عاما، وجميعهم مصابين بحالات إغماء نتيجة تعرضهم لهبوط.

وكشف المصدر خروج عدد من الطالبات بعد تلقيهن العلاج اللازم، بينما تخضع 18 طالبة حتى الآن لعمل الفحوصات الطبية، وجميعهم أصيبوا نتيجة تعرضهم لضغط حراري.