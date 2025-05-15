سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور محطة صرف صحي في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

زارت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم الخميس، محطة المعالجة الغربية، والتي تُعد من أبرز مشروعات تطوير وتوسعة محطات معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية.

رافق السفيرة خلال الزيارة كل من سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، وممثل بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، جويدو كلاري، وذلك تأكيدًا على دعم المؤسسات الأوروبية المتواصل لجهود مصر في تحسين البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.

واستمعت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الجارية لتطوير المحطة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المياه المعالجة لتتوافق مع أعلى المعايير البيئية والصحية الدولية.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي تعكس حجم الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مشروعات البنية التحتية.

وأوضح أن مشروع تطوير محطة المعالجة الغربية يُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار في مستقبل مستدام يحافظ على صحة المواطنين ويحمي البيئة، مشيدًا بالدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا القطاع الحيوي.