"غرفة الإسكندرية" تناقش استعدادات المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل

الإسكندرية - محمد البدري:

عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة التأمين الصحي الشامل، بحضور كل من الدكتور إيهاب أبو العيش، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة مي فريد، الرئيس التنفيذي، إلى جانب قيادات قطاعات الهيئة وممثلين عن القطاع الخاص من مقدمي الخدمات الصحية بالإسكندرية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن اللقاء يهدف إلى دعم استعدادات المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء من خلال تسريع اعتماد المؤسسات الصحية القائمة أو جذب استثمارات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان الإسكندرية، خصوصًا التجار وعائلاتهم.

وتناول الاجتماع استعراض آليات المنظومة، وشروط الاعتماد والتسجيل، إضافة إلى حسابات التكلفة والمحاسبة المالية، كما تمت الإشارة إلى مبادرة التمويل الميسر المقدمة من البنك الأهلي، والتي تتيح تمويلًا بنسبة فائدة 5% لدعم المنشآت الصحية الصغيرة، إلى جانب آليات تمويل المؤسسات الكبرى.

وأشار الوكيل إلى أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة. كما أوضح أن الغرفة التجارية بالإسكندرية ستوفر الدعم الكامل لكافة المنشآت الراغبة في الاندماج بالبرنامج.

وشهد اللقاء الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية بالإسكندرية، لتمكين المنشآت من استيفاء متطلبات الاعتماد قبل بدء تنفيذ المنظومة في المحافظة، وذلك ضمن إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الغرفة التجارية وهيئة التأمين الصحي الشامل.

شارك في اللقاء الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، والدكتور علاء عبد المجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي بالغرفة.