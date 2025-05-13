وزير التموين يُعين محمد حلمي مديرا لمديرية تموين بورسعيد - مستند

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر دكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتعيين محمد حلمي، مديرًا لمديرية تموين بورسعيد.

وتضمن قرار وزير التموين رقم "84" لسنة 2025، تعيين محمد حلمي أحمد جاد الرب غزالي، في وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد من المستوى الوظيفي "مدير عام" بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية.

ومن جانبهم، تقدم العاملين بمديرية التموين بالتهنئة لمدير المديرية، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه والمسؤوليات المنوط بها.