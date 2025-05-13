قناة السويس تنهي بناء 34 سفينة صيد ضمن المشروع القومي لتحديث الأسطول البحري

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في إنجاز جديد يُضاف لسجل المشروعات القومية، أعلنت هيئة قناة السويس الانتهاء من بناء وتجهيز 34 سفينة صيد حديثة، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري، حيث تم تزويد السفن بأحدث تكنولوجيا الإبحار في المياه العميقة، وأنظمة الملاحة والاتصالات، إلى جانب تجهيزات متطورة لتحلية مياه البحر وإنتاج الثلج، بما يعزز من كفاءة التشغيل وحفظ جودة الأسماك.

وأضاف الفريق ربيع أن المشروع يستهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم قطاع الصيد كرافد مهم للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السفن تم بناؤها بأيادٍ مصرية داخل ترسانة بورسعيد البحرية التابعة للهيئة، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية العالمية.



وأشار إلى أن كل سفينة يبلغ طولها نحو 23.9 مترًا، وعرضها 7.2 متر، وتعمل بمحرك رئيسي قدرة 700 حصان من تصنيع شركة “سكانيا” السويدية، وتصل سرعة الإبحار إلى 10 عقدات، بينما تصل سعة التخزين إلى 100 متر مكعب.



وتحتوي السفن على أنظمة متقدمة لتحديد أماكن تجمعات الأسماك، وغرف إعاشة متكاملة تسع لـ14 فردًا، أنظمة إنتاج ثلج وحفظ أسماك، محطات تحلية مياه البحر، أجهزة ملاحة واتصالات متكاملة وفق اشتراطات السلامة البحرية المصرية.



وفي إطار المرحلة الثانية من المشروع، أوضح الفريق ربيع أنه تم بالتعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بناء 25 مركب صيد متوسط الحجم و50 قارب صيد صغير، لتلبية احتياجات الصيادين العاملين في البحيرات المصرية، في إطار الدور المجتمعي للهيئة وتوطين الصناعات البحرية.



وكشف رئيس الهيئة عن تكليف رئاسي جديد ببناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، حيث بدأت الهيئة فعليًا في تنفيذ أول سفينتين، مؤكدًا أن السفن الجديدة مصممة وفق طرازين حديثين تحت إشراف هيئات تصنيف دولية مثل BV الفرنسية وRINA الإيطالية، وبمشاركة مكتب التصميم الإسباني INSE NAVAL.



واختتم الفريق أسامة ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع القومي لتطوير أسطول الصيد يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات الهيئة، ويعزز من دورها في توطين الصناعات البحرية، ويحقق الاستغلال الأمثل للقدرات والمعدات والإمكانيات البشرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.