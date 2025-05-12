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انطلاق فعالية "Youth Society" لتجميل ميادين ومنشآت الشرقية بمشاركة شباب YLY

01:22 م الإثنين 12 مايو 2025
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    انطلاق فعالية Youth Society
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    انطلاق فعالية Youth Society
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الشرقية - ياسمين عزت:

انطلقت اليوم فعالية "Youth Society" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة متطوعي مبادرة "شباب يدير شباب YLY"، لتجميل الميادين والشوارع والمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم الواعدة في بناء الوطن، مشيدًا بالدور الفعّال لمتطوعي YLY في تنفيذ أنشطة تنموية وإبداعية تُعبر عن هوية المحافظة وأصالتها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعالية تضمنت رسم جداريات وتلوين الحوائط والأرصفة بمقر مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب تجميل عدد من الشوارع والميادين الحيوية، بما يسهم في تحسين المظهر العام وإضفاء لمسة فنية مميزة تعكس روح الشباب.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الوزارة لدمج الشباب في العمل المجتمعي وتعزيز انتمائهم الوطني من خلال أنشطة هادفة.

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انطلاق فعالية Youth Society شباب YLY وزارة الشباب والرياضة
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