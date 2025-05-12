مصرع شاب غرقًا إثر نوبة تشنجات وسقوطه من معدية بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من معدية الأهالي وسط مدينة الأقصر، بعد إصابته بنوبة تشنجات مفاجئة.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة بغرق الشاب "عمر قناوي" (25 عامًا) والمقيم بمنطقة البعيرات بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، أثناء عبوره بالمعدية في اتجاهه إلى مركز القرنة.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية جهودها لانتشال جثمان الشاب من مياه النيل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.