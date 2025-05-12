تحرك جديد بعد وفاة ضحية منزل مستأجر للتأمين الصحي بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر عبدالرحمن عماد، وكيل نيابة دسوق في كفر الشيخ، بطلب تحريات المباحث في واقعة سقوط قطعة جبس من منزل كائن فيه إدارة التأمين الصحي على أحد منتفعي التأمين ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته، والتصريح بدفن جثة المتوفي بمعرفة أهليته.

وسجل مستشفى كفر الشيخ الجامعي،الأحد، وفاة سبعيني نبيل فهمي عبدالعزيز، نويجي، متأثرًا بإصابته بجروح متهتكة بالرأس نتيجة سقوط قطعة جبس عليه من المنزل الكائن به إدارة التأمين الصحي بدسوق خلال انتظاره بالخارج ترقبًا لحصوله على الخدمة التأمينية.

وقررت نيابة دسوق انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفي لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير حول ذلك.

وتبين من تقرير الدكتور أيمن حسن عبدالحميد، مفتش الصحة للمستشفى الجامعي في كفر الشيخ، أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفي تبين أنه جثة هامدة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب، بإدعاء سقوط جسم صلب من أعلى على رأسه أسفل التأمين الصحي، ويرجع للبلاغ الأول مما أدى إلى نزيف وارتجاج بالمخ، وجرح متهتك بالرأس دون وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت يوم السبت 19 إبريل 2025، وصول نبيل فهمي عبدالعزيز نويجي، 73 عامًا، ويقيم بمركز دسوق مصابًا عن طريق سيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام بإدعاء سقوط جسم صلب عليه ما أدى إلى إصابته في فروة الرأس.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة أطباء المستشفى تبين إصابته بجرح متهتك في فروة الرأس طوله 12 سنتميترًا، نتيجة سقوط جسم صلب عليه عبارة عن قطعة جبس من الطابق الخامس في المبنى المستأجر لصالح التأمين الصحي بمدينة دسوق.

جرى نقله إلى إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجه في قسم العناية المركزة بعد سوء حالته الصحية، وبعد ذلك جرى نقله لقسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي لاستكمال علاجه فيه وتوفي متأثرًا بحالته الصحية.

باشر مصطفى أشرف، وكيل نيابة دسوق التحقيقات الأولى في الواقعة، تحت إشراف المستشار محمد شلوف، رئيس نيابة دسوق، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية في أحداث الواقعة.

واستمع لأسرة المتوفي، والمشكو في حقهم أصحاب المنزل بينما أصدر قراراته بانتداب لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لمعاينة العقار، واتخاذ اللازم نحوه.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها السابقة بينما تستكمل تحقيقاتها في أحداث الواقعة.