"منتصر المرجي".. مرشد سياحي بزي صعيدي يُبهر وفدًا فرنسيًا ويكسر الصور النمطية -صور

الأقصر- محمد محروس:

في قلب معبد الكرنك بالأقصر، وبين نقوش فرعونية صامتة منذ آلاف السنين، وقف منتصر المرجي، المرشد السياحي المصري، وهو يروي للتاريخ صوتًا وحديثًا، لكن ما جذب الأنظار لم يكن فقط معلوماته الغزيرة، بل حضوره المختلف: جلباب صعيدي تقليدي، وكاريزما أصيلة تمزج بين الانتماء والحرفية.

لم يكن مجرد مرشد يشرح معالم أثرية، بل كان سفيرًا حقيقيًا لروح مصر، وهو يواجه بأسلوبه الهادئ والمقنع كثيرًا من الصور الذهنية المغلوطة التي يحملها بعض السياح عن البلاد، في مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر المرجي وهو يشرح لوفد فرنسي تفاصيل دقيقة حول النقوش الفرعونية، مستخدمًا لغة بسيطة، ومزيجًا من الثقافة والمعرفة والانتماء.

"أغلب الأسئلة التي تردني من السياح مليئة بالأفكار الخاطئة"، يقول منتصر، "يسألون مثلًا: هل تمنع المرأة من العمل في مصر؟ هل تجبر الفتيات على الزواج دون رغبة؟" ويضيف وهو يبتسم بثقة: "دوري أن أُصحح، لا أن أُدافع".

منتصر لا يكتفي بالجولات الرسمية، بل يدعو أحيانًا الوفود إلى منزله ليذوقوا الطواجن والمحاشي، ويستمعون للموسيقى المصرية، ويعيشون لحظات حقيقية وسط العادات والتقاليد التي لا تظهر في الكتيبات السياحية، "نريد أن يروا مصر كما هي.. بكرمها، وبناسها، وبروحها".

على مواقع التواصل، لاقى أسلوب منتصر إعجابًا واسعًا، واعتبره كثيرون نموذجًا مشرفًا للمرشد المصري، الذي لا يكتفي بنقل المعلومة، بل يحمل رسالة ثقافية حقيقية.