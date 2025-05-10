جثتان و5 مصابين في حادث مروع بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف::

شهد طريق "الإسماعيلية – السويس" الصحراوي، أمام مدرسة محمود سليم بمركز فايد، حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة.

وورد بلاغ من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بوقوع الحادث على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية، تبين تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (8794 ط ب ع – مصر) بأخرى رقم (5247 ر ع ا – مصر)، ما أسفر عن وفاة شخصين في موقع الحادث، بينما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى فايد، لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن. فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.