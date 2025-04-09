المؤبد لسائق بتهمة اختطاف فتاة بالإكراه والتعدي عليها في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لسائق، لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه والتعدي عليها داخل سيارته، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد. م. م" 33 عامًا، سائق، في الجناية رقم 17214 لسنة 2024 مركز قليوب والمقيدة برقم 4447 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية خطف بالإكراه المجني عليها "ش" بأن انتهز استقلالها بمفردها للسيارة قيادته فأنزوى بها عن الطريق العام مصطحبًا إياها لمكان قصي بعيدًا عن أعين المارة لحجب رؤيتها وقطع سبل نجدتها.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت جناية الخطف بجناية مواقعة المخطوفة إذ أنه في ذات الزمان والمكان تعدي على المجني عليها عقب خطفها عنوة محتجزًا إياها بداخل السيارة محكمًا إغلاقها وما إن أيقن قطع سبل غوثها حتى شل مقاومتها.