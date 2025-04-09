محافظ سوهاج يوجه بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية بمناسبة العيد القومي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية على المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي.

وأوضح محافظ سوهاج أن الحقيبة الغذائية سيتم توزيعها بناءً على الحالات الاجتماعية التي تعتمدها مديرية التضامن الاجتماعي، ضمانا لوصولها إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأكد "سراج" أن هذه الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بتدقيق البيانات وضمان وصول الحقائب إلى مستحقيها، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير الدعم الكامل للمواطنين.