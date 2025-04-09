إعلان

محافظ سوهاج يوجه بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية بمناسبة العيد القومي

01:42 م الأربعاء 09 أبريل 2025

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية على المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي.

وأوضح محافظ سوهاج أن الحقيبة الغذائية سيتم توزيعها بناءً على الحالات الاجتماعية التي تعتمدها مديرية التضامن الاجتماعي، ضمانا لوصولها إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأكد "سراج" أن هذه الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بتدقيق البيانات وضمان وصول الحقائب إلى مستحقيها، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ سوهاج توزيع مواد غذائية العيد القومي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)