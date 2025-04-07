موظف بـ"مياه الشرب" وآخرون.. السجن 10 سنوات لـ4 تجار مخدرات بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة الطور، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بتورط 4 موظفين يستقلون سيارة ملاكي تحمل لوحة أرقام "س. س. أ - 165" في الاتجار بالمواد المخدرة وترددهم على المدينة لهذا الغرض.

وكشفت التحريات أن العصابة يقودها موظف يُدعى "عبد الحليم. ع. أ. م."، يبلغ من العمر 38 عامًا ويعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وبصحبته ثلاثة آخرين.

واتخذ المتهمون من منطقة حي النور بشرم الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

عقب التأكد من صحة المعلومات، صدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمين وما بحوزتهم من مواد مخدرة.

جرى إعداد كمين محكم لضبط المتهمين أثناء انتظارهم أحد عملائهم بحي النور لتسليمه كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، ويدعى "عبد المقصود. أ. م. أ." ويبلغ من العمر 29 عامًا، وعُثر بحوزته على 4 قطع كبيرة الحجم لمادة الحشيش، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

كما ضُبط المتهم الثاني، ويدعى "أحمد. أ. م. أ." ويبلغ من العمر 36 عامًا، وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وجهاز محمول ومبلغ مالي.

وبتفتيش المتهم الثالث، ويدعى "عبد الحليم. ع. أ. م."، عُثر بحوزته على مبلغ 11490 جنيهًا، وجهاز محمول.

وبتفتيش المتهم الرابع، ويدعى "خالد. س. أ. ع." والذي لم يكن يحمل تحقيق شخصية، عُثر بحوزته على 4 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على 21 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وكيس بلاستيك أبيض اللون أسفل مقعد السائق تبين بفحصه وجود 20 قطعة كبيرة لمخدر الحشيش بداخله.

وبتفتيش شنطة السيارة، عُثر على كرتونة بداخلها 5 لفافات بلاستيكية تحتوي على مخدر البانجو، بالإضافة إلى 48 قطعة أخرى لمخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين الأربعة بالنتائج التي أسفرت عنها عمليات الضبط والتفتيش، أنكروا جميعًا معرفتهم بالواقعة والمضبوطات الموجودة بالسيارة.

وأنكر المتهم الثالث معرفته بالمواد المخدرة، وزعم أنه كان متواجدًا بمحطة الأتوبيس للحصول على فواتير المياه من أحد أصدقائه.

إلا أنه وبعد الضغط على المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع بنظامي الجملة والتجزئة، بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة، وأقروا بأن المبالغ المالية التي عُثر عليها بحوزتهم هي من متحصلات عمليات بيع سابقة لتلك المواد المخدرة، وأن الهواتف المحمولة تستخدم لتسهيل التواصل مع العملاء من المتعاطين، وأن الأسلحة البيضاء تستخدم في تقطيع المواد المخدرة، بينما تستخدم السيارة لتسهيل تنقلاتهم والوصول إلى عملائهم.

حُرِّر محضر بالواقعة برقم 13112 جنح أول شرم الشيخ، وبإحالة المتهمين الأربعة إلى جهات التحقيق، قررت حبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة المضبوطة.

أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 1553 لسنة 2024 كلي جنوب سيناء، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.