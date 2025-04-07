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مصرع طفل صدمه جرار زراعي في بني سويف

12:00 م الإثنين 07 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، متأثرا بإصابته، بعدما صدمه جرار زراعي في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول " يوسف.ع.ع"، 9 أعوام، إلى مستشفى سمسطا المركزي، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب.

وبسؤال أسرته أقروا بأنه حال لهو الطفل أمام منزله بالقرية صدمه جرار زراعي، مما نجم عنه الإصابة التي أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصرع طفل مديرية أمن بني سويف جثة هامدة محافظة بني سويف مستشفى سمسطا المركزي
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