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بالأسماء.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على زراعي البحيرة

07:31 م الأحد 06 أبريل 2025

انقلاب ميكروباص

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البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصًا اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على الطريق الزراعي،أمام كوبري إيتاي البارود العلوي بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد إبراهيم حافظ جبريل، 47 عاما، محمد بهجت عبد الكريم، 32 عاما، محمد عبد المقصود محمد، 45 عاما، مصطفي السيد محمد سالم، 27 عاما، رباح سليمان يوسف علي، 17 عاما، محمد عاطف إبراهيم، 25 عاما، اكرم محمد الششتاوي، 30 عاما، مقيمين بمحافظة الغربية.

كما أصيب كل من: مروان طارق أنور، 24 عاما، أشرف العزب جمال الدين، 45 عاما، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، شعيب مختار شحاته، 62 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، روان بدر إسماعيل علي الوايلي، 23 عاما، مقيمة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

نقل المصابون إلى مستشفى إيتاى البارود د، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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