اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الأحد، على حريق اندلع في شقة سكنية بشارع البركاوي بحي غرب أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع البركاوي بحي غرب مدينة أسيوط.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث في عقار بشارع البركاوي. وأسفر الحادث عن احتراق محتويات الشقة دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.