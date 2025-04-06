محمد عبدالمنعم رئيساً لمنطقة بنى سويف للدراجات وهانى فتحى نائباً

بني سويف-حمدي سليمان:

اعتمد الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصرى للدراجات، تشكيل منطقة بني سويف للدراجات، للدورة الجديدة 2024 / 2028، اليوم الأحد

وشمل التشكيل تعيين الدكتور محمد محمد عبدالمنعم رئيسا للمنطقة، وهانى فتحى عبد العظيم نائبا، و أحمد عبدالناصر محمد، أمينا للصندوق، وعضوية الدكتورة نورهان صلاح الدين، و الدكتور كريم عمر فايز، و محمد صلاح رجب.

من جانبه قدم مجلس إدارة منطقة بني سويف الشكر لرئيس الإتحاد، مؤكدين على سعيهم لتطوير اللعبة بالمحافظة، والوصول بها إلى أرقى المستويات.