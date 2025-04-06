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"كانوا بيدورا على مساخيط".. ضبط 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالفيوم

07:51 ص الأحد 06 أبريل 2025

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

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الفيوم- حسين فتحى:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المبيضة بمدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم بمنطقة المبيضة.

تم تشكيل فريق بحث مكبر، إذ تمكن رجال البحث الجنائي في مديرية أمن الفيوم من ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم ومهجور، مكون من طابق واحد بمنطقة المبيضة.

كما تم العثور بحوزتهم المعدات المستخدمه في الحفر، عبارة عن: "عدد ٢ أمبوبة أكسجين، وحبال تيل، كواريك، و٢ غلق و٦ قطع حديد خنزيرة وطوارئ"، إذ أعدوا حفرة من خلال هذه المعدات عمقها ١٢ متر داخل المنزل.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.

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