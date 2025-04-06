شاب يُنهي حياة مُسنة بعد اقتحام منزلها لسرقتها في الإسماعيلية



الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لقيت سيدة مسنة مصرعها في حادث مأساوي بدائرة قسم ثان بمحافظة الإسماعيلية، بعدما تسلل شاب إلى منزلها بقصد السرقة، لينهي حياتها على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي يُفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل مسكنها، وسط بعثرة في محتويات الشقة تُشير إلى أن الجريمة تمت بدافع السرقة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة والفحص وجود جثة سيدة في العقد السابع من عمرها ملقاة على الأرض داخل شقتها، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين إصدار تصريح الدفن.

ووجّه اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، برئاسة المقدم أيمن المنشاوي، مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي، رئيس وحدة مباحث قسم ثان.

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة شاب عاطل، تسلل إلى شقة المجني عليها بقصد السرقة، خاصة بعد ورود معلومات تفيد بحيازتها مشغولات ذهبية.

وبتوجيهات من العميد أحمد العليان، مدير المباحث الجنائية، والعميد حمدي صبري، رئيس مباحث الأمن العام، تم تكثيف الجهود لضبط الجاني.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة.