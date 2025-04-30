طوارئ بالتأمين الصحي في السويس تحسبا للإصابات الناتجة عن العاصفة الترابية

السويس- حسام الدين أحمد:

رفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة السويس، درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس والعاصفة الترابية التي وصلت جنوب السويس.

ووجه الدكتور أحمد شفيق مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعا وجه خلاله برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حوادث طارئة تنتج عن موجة الطقس.





وتابع الدكتور أحمد شقيق تابع توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات المتعلقة بالتعامل مع حالات الطوارئ والحالات الرئوية، وأكد مدير الفرع على جاهزية المستشفيات بالأجهزة التنفسية وشبكات الأكسجين.

وقال الدكتور أحمد شفيق، أنه وجه بإلغاء كافة جميع الإجازات واستدعاء والأطقم الطبية، بجميع المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة ورفع حالة الطوارئ، وحضور جميع الأطباء للتعامل السريع مع أي حالات طارئة أو إصابات لحالات مرضى الجهاز التنفسي، قد تحدث نتيجة العاصفة الترابية المتوقع وصولها للسويس وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وناشد مدير فرع الهيئة الرعاية الصحية بالسويس مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية التزام المنزل، وعدم الخروج، لما قد تسببه من أضرار لهم، مؤكدا على جاهزية الأطقم الطبية بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات طوارئ قد تحدث.