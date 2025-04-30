محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد القمح

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد القمح المحلي، لمراجعة آليات التوريد، شروط التخزين، وضوابط التسويق لموسم 2025، مشددًا على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل.

وأكد المحافظ أن القمح يُعد محصولًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت التقاوي بأسعار مدعومة دعماً للفلاح، موضحًا أن المساحة المنزرعة بالقمح في الإسماعيلية هذا العام تبلغ 34 ألف فدان، وأن ما تم توريده حتى 28 أبريل بلغ 11,078 طن بنسبة 27.2%.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوريد إلى الصوامع والشون المعتمدة، وحظر استخدام القمح كعلف للمواشي أو الأسماك، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين. كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط محاولات التهريب، واقترح إدراج خطوط سير سيارات نقل القمح ضمن الحملات الأمنية بالمحافظة.

كما أشار إلى أهمية التنسيق بين قطاع الكهرباء والتموين لضمان استمرار التيار في الصوامع، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للمزارعين بهدف تحسين مستواهم الاقتصادي والمعيشي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن المستهدف توريده هذا الموسم يبلغ 40 ألف طن، وتم توريد 8,331 طن حتى الآن بنسبة 21%. كما تم توزيع التقاوي المجانية لأصحاب 26 حقلًا إرشاديًا.

وأشارت الدكتورة شيماء عمر، وكيلة وزارة التموين، إلى أن الإسماعيلية تضم 5 مواقع تخزينية بسعة إجمالية 126,300 طن، منها 4 صوامع معدنية تابعة لشركتي مطاحن شرق الدلتا والصوامع والتخزين، إضافة إلى مركزي تجميع بالقصاصين وأبوسلطان.

كما وجّه المحافظ بدراسة التعاقد مع سيارات لنقل الأقماح لتيسير النقل على المزارعين.

يُذكر أن المحافظ كان قد أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة توريد القمح، ويضم القرار ممثلي الزراعة، التموين، الأمن، البنك الزراعي، المطاحن، والسلامة الغذائية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزير التموين رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول القمح، والذي يتضمن حوافز للمزارعين، حددت سعر توريد الأردب بـ2200 جنيه للنظافة الأولى، ما حظي بترحيب واسع بين مزارعي الإسماعيلية.