إصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة عائلية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى، في مشاجرة على يد عامل بسبب الخلافات الأسرية، بساقلتة شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلتة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول المدعوة زينب ل ا 45 عامًا ربة منزل مصابة بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمني.

واتهم ابن المصابة "عبد الوهاب ا" 22 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي باتهام ابن عمه المدعو "رجب. م" 25 عامًا، عامل بالتعدي علي والدته المذكورة بسلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابتها، بسبب خلافات أسرية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.