إعلان

تعليق الدراسة بجامعة السويس غدًا بسبب العاصفة الترابية

10:41 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور أشرف حنيجل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس تعليق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع كليات الجامعة، وذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس، وهبوب عاصفة ترابية تصل لحد انعدام الرؤية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الجامعة على تأجيل أية امتحانات عملية أو شفوية أو تقييمات للطلاب إلى الأسبوع القادم على حسب ظروف كل كلية.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب وكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وذلك ايمانًا من الجامعة بأهمية توفير مناخ أكاديمي مناسب وآمن للجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس تعليق الدراسة بجامعة السويس غدا العاصفة الترابية سوء حالة الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر غدًا.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)