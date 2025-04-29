تعليق الدراسة بجامعة السويس غدًا بسبب العاصفة الترابية

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس تعليق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع كليات الجامعة، وذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس، وهبوب عاصفة ترابية تصل لحد انعدام الرؤية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الجامعة على تأجيل أية امتحانات عملية أو شفوية أو تقييمات للطلاب إلى الأسبوع القادم على حسب ظروف كل كلية.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب وكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وذلك ايمانًا من الجامعة بأهمية توفير مناخ أكاديمي مناسب وآمن للجميع.