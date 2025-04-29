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"نظرًا لسوء الأحوال الجوية".. محافظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء

09:19 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (٥٩٩) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعطيل الدراسة بكافة المدارس بنطاق المحافظة لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية ،وذلك غداً الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

جاء ذلك بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة الشديدة.

ومن جانبه يناشد محافظ المنوفية جموع أهالى وأبناء شعب المحافظة بتوخى الحذر واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، وعدم التواجد في أماكن الأشجار أو الاقتراب من أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية ولافتات الاعلانات وقت العاصفة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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تعطيل الدراسة بمحافظ المنوفية تعطيل الدراسة غدا الأربعاء سوء الأحوال الجوية اللواء إبراهيم أبو ليمون هيئة الأرصاد الجوية
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